A pochi km da Milano, la metro diventa un museo: treni e murales a Brescia diventano arte. Dove ammirare le opere di Valentina Picozzi

Classe 1987, Picozzi è artista e ricercatrice, fondatrice della Satoshi Gallery e della Custom Made Stories Foundation attiva in El Salvador con progetti di rigenerazione urbana. La sua arte unisce pop e attivismo, tecnologia e valori civici, promuovendo una visione partecipata e consapevole del futuro. Il MUM di Brescia, con le sue 2.000 metri quadrati di opere, conferma così la vocazione della città a unire patrimonio, innovazione e libertà creativa.

Photo Credits: Ufficio Stampa HF4