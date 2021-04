Tira una brutta aria in Honduras tra i concorrenti che stanno dando il cattivo esempio agli spettatori de L’Isola dei Famosi per le continue liti, accuse e offese che si lanciano di continuo. Al centro delle polemiche sicuramente Fariba, presa di mira da Paul Gascoigne e Gilles Rocca al momento delle nomination e da Valentina Persia in diverse occasioni nel corso della settimana.