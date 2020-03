Valentin fa arrabbiare Maria De Filippi

Il ballerino Valentin è riuscito in un’impresa non facile: far perdere le staffe a Maria De Filippi in diretta, prima della sfida con il collega di ballo Jacopo. Valentin aveva infatti criticato giuria e programma ed aveva affermato che pur vincendo la sfida sarebbe andato via: a quel punto Maria lo ha invitato ad andare via subito senza tanti giri di parole.