Essere la Regina d’Inghilterra non darà un accesso prioritario alla vaccinazione per il Covid né a Sua Maestà né a nessun membro della famiglia reale. È quanto riporta il Mail on Sunday: i reali si metteranno in fila come tutti gli altri. Certo Elisabetta e Filippo rientrano nella fascia che per prima riceverà il farmaco poiché hanno rispettivamente 94 e 99 anni.

Crediti foto@Kikapress