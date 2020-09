Uomini e Donne, Tina Cipollari esplode contro Gemma

Tutto regolare, se non fosse che la produzione non ha messo alcun bip di censura, facendo in modo che gli insulti a Tina si sentissero in maniera integrale. Un momento altissimo di trash, per una puntata di Uomini e Donne che siamo certi rimarrà memorabile in eterno, tanto è vero che l’immagine di Tina Cipollari che urla “assetata di se**o, vuole solo se**o, se**o, se**o” è probabilmente già un meme.

foto: Kikapress