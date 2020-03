Uomini e donne sospeso in anticipo

Paolo Bonolis aveva infatti pubblicamente chiesto a Mediaset il motivo per il quale era stata interrotta la messa in onda delle puntate registrate di Avanti un altro, inedite e disponibili, senza ricevere ad oggi risposta.

“Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni?”, ha scritto il conduttore sui social e poi in una nota stampa ufficiale.