Programmi Mediaset sospesi

“Approfittiamo del tempo a disposizione per le cose tralasciate da tempo, per migliorare noi stessi, per renderci utili come possiamo, anche solo con una parola di conforto a quelle persone che sono sole! lo ci sono sempre. Saperci fermare adesso, come ci viene chiesto, non è una sconfitta, ma l’unico modo che ci porterà alla vittoria collettiva e personale per ciascuno di noi… un abbraccio “a distanza”, ma percepitene il mio calore ed affetto”.

foto: Kikapress