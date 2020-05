Uomini e Donne, polemiche per i test sierologici sul Coronavirus

Chi partecipa a Uomini e Donne ha fatto i test per il Covid-19. È quanto emerso dalla puntata del dating show andata in onda lunedì 11 maggio, durante la quale una delle dame presenti in studio ha affermato che tutti hanno fatto le analisi. Le parole della donna hanno scatenato polemiche.

