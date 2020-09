U&D: monta la polemica sulle mascherine

Sarà per questo che sui social sono comparsi una serie di commenti, spesso furiosi, contro la scelta effettuata nel dating show di Maria De Filippi.

“Spiegatemi l’utilità di queste mascherine”, scrive un’utente. E ancora: “Qualcuno mi spiega l’utilità di quelle mascherine trasparenti che non coprono il naso? Ma che presa per il c**o è, scusate?”

“Ma queste mascherine che utilità hanno se non coprono il naso e sono aperte sopra?! Mah”, scrive un’altra persona. E un’altra passa addirittura agli insulti: “Le ‘mascherine’ che usano per ballare corpo a corpo non servono un emerito ca**o. Che esempio di me**a. Potete urlarvi in faccia ma poi disinfettate le mani mi raccomando”.

E c’è chi propone anche una soluzione alternativa: “Io queste mascherine non riesco proprio a guardarle e le persone a cui le ho viste indossare su IG le ho unfollowate perché peggio di quelli con il naso sempre fuori dalla mascherina”.

Foto: Red Communications