Fabrizio Cilli torna a parlare di Gemma Galgani e di U&D

Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma Galgani, torna a far parlare di sè: il 42enne aveva lasciato il programma dopo essere stato “smacherato” da una conversazione registrata in treno, dove ammetteva di non essere affatto interessato a Gemma.

"Tu sei social o non sei social?" Secondo voi Fabrizio nasconde qualcosa? #UominieDonne pic.twitter.com/zluSQsgIfO — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 25, 2019