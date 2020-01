Anna Magnani in 'Campo de Fiori'

Big City Life è un altro progetto inizializzato per cercare di portare un’estetica migliore al quartiere di Tor Marancia, ma anche come strumento di racconto per narrare la storia di questo posto. L’opera è quella che apre il progetto, a tema Shanghai appunto, questo perché, sempre durante le occupazioni fasciste, molte persone furono smantellate dalle proprie abitazioni. Questo quartiere nacque in pochissimi giorni proprio per dare una casa a coloro rimasti senza, le condizioni erano difficili, tante persone si sono ritrovate costrette ad abitare in una sola casa, e il quartiere fu spesso soggetto a grandi inondazioni, da qui proprio il soprannome Shanghai, in ricordo della città citata, soggetta a sovraffollamenti per la popolazione e alle inondazioni.