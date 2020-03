Uomini e donne in chat, nuova proposta della redazione

View this post on Instagram

In questo momento così complicato, triste e desolante per tutti noi, abbiamo forse anche bisogno di un po’ di leggerezza o comunque di qualcosa che ci distragga la mente e la lettura, in generale, è un ottimo strumento per estraniarsi e rifugiarsi nel mondo che più preferiamo. A tal proposito,vi è un nuovo capitolo della mia vita , su Uomini e Donne Magazine… È il racconto di quando sia io che il mio futuro marito, in seguito al nostro colpo di fulmine, ci siamo decisi a lasciare i rispettivi fidanzati per poi ritrovarci liberi di vivere il nostro amore, più felici ed incoscienti che mai anche leggere d’amore fa bene… sempre…! ❤ @lucyicte @alicegrisa @idaplatano #uominiedonnemagazine #love #gliannipiubelli#amore#innamorati #primoamore#amami #uominiedonnemagazine #uominiedonne #gemmagalgani