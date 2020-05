U&D, Giorgio Manetti attacca Gemma e Sirius

In particolare, l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi non si fida della dama torinese. “Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì afare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni? Non ho nulla contro di lei ma se va avanti così, chissà che in tv a cercare l’amore non ci resti altri dieci anni. Sarebbe drammatico se lei fosse convinta davvero di riuscirci” ha detto al settimanale Nuovo Tv.

Foto: Kikapress