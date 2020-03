Gianni Sperti litiga con Daniele

Daniele esce in esterna con Angelica e i due iniziano a parlare del rapporto con i genitori, Gianni non risparmia la sua opione (non positiva) al riguardo. Il tutto nasce perchè Daniele rassicura Angelica sull’opinione che il padre potrebbe avere di lei e della sua partecipazione ad Uomini e donne, dichiarando anche di essere pronto ad incontrarlo, e poi inizia a parlare anche del suo rapporto con il papà.

Gianni, al rientro in studio, lo rimprovera quindi di eccessivo protagonismo, per aver iniziato a parlare di sè in un momento in cui Angelica gli stava raccontando i suoi problemi.