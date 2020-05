Ti si que vales, il 13 maggio nuova puntata

In questa puntata rivedremo l’esibizione dei Messoudi Brothers, tre fratelli australiani che hanno lasciato tutti a bocca aperta: si sono presentati sul palco vestiti più da spogliarellisti che da atleti, ma hanno portato a termine un’esibizione di altissimo livello atletico che ha fatto scattare in piedi pubblico e giudici. Come spesso è accaduto in questa edizione, il giudice popolare Sabrina Ferilli è stato “tirato in mezzo” alla fine dell’esibizione per un piccolo fuori programma: stavolta nessuna sorpresa agghicciante per la povera Sabrina, che con qualche titubanza è stata fatta accomodare su una sedia al centro del palco. I Messoudi brothers si sono poi esibiti in una verticale a pochi cm dal viso dell’attrice, che ha comunque dimostrato di apprezzare.