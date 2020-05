Tu si que vales, mercoledì 27 maggio nuova puntata in replica su Canale 5

I concorrenti in questione erano due simpatici orientali, i Boyon Boyon: sul palco di Tu si que vales hanno portato un’esibizione con lo yo-yo, per dimostrare che è possibile usare questo giocattolo in situazioni anche inedite. Con uno yo-yo hanno quindi sparecchiato una tavola, tolto i panni dallo stendino e abbassato gli occhiali sul volto: proprio su questa ultima dimostrazione si è concentrata l’attenzione di Teo Mammucari.