Tu si que vales, Belen Rodriguez e il cachet dimezzato

Una logica, quella del risparmio in piena crisi economica da coronavirus, che avrebbe indirizzato anche le scelte della Fascino, società di produzione di Maria De Filippi. “La firma di Belen Rodriguez per Tu Si Que Vales sarebbe arrivata in extremis proprio per ragioni economiche. Ma l’accordo, con riduzione, è stato trovato” scrive ancora Candela.

Foto: Kikapress