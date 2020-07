Totti commenta la foto strana di Ilary Blasi su Instagram

Totti non ha deluso i fan della coppia e ha puntualmente lasciato il suo esilarante commento al post di Ilary Blasi. “Apposta non ti trovavo oggi” ha scritto semplicemente l’ex calciatore. Una battuta, quella di Francesco, che ha ottenuto migliaia di like in pochissimo tempo e che ancora adesso continua ad essere apprezzata dai follower.

Foto: Kikapress