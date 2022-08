Antrio del Corchia è stata per molto tempo conosciuta come Buca del Vento, Ventaiola o Buca di Eolo. Oggi è da tutti nota come la grotta più profonda d’Italia e si trova in Toscana. All’entrata non potrete fare a meno di percepire un forte vento che arriva fino a 85 km/h.

FOTO: SHUTTERSTOCK