Un piccolo gioiello naturale a due passi da Roma

Questa fortezza marittima venne costruita dalla famiglia Frangipane intorno al 1193 per proteggersi dai Saraceni; passò poi in mano alla famiglia Caetani, a quella degli Orsini e infine ai Colonna. Quest’ultimi la ristrutturano conferendole l’aspetto che oggi conosciamo per poi venderla a Clemente VIII Aldobrandini nel 1594. Torre Astura divenne patrimonio del Comune di Nettuno intorno al 1970 quando i Borghese che ne erano i proprietari decisero di cederla.

