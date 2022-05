È una tra le più grandi città italiane ricche d’arte e di storia, ma Torino per qualche motivo non ha mai goduto della ribalta mediatica e turistica di altri capoluoghi come Roma, Venezia o Firenze.

Eppure, chiunque si ritrovi a passeggiare per le sue strade, non può non ammirare la bellezza. La rigorosità di un’architettura regale ma allo stesso tempo nobile, elegante e asciutta anche se permeata di stile liberty.

@Shutterstock