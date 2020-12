Tommaso Zorzi teme il confronto con Francesco Oppini e fa una richiesta al Grande Fratello

Inoltre, con Francesco Oppini che ritorna al GF Vip (e forse addirittura in casa) nella puntata di lunedì 7 dicembre, Tommaso è andato davvero nel terrore: “Lui domani sarà in studio. Io mi sto sentendo male, mi verrà la colite prima della puntata. Che non me lo facciano incontrare in Cucurio o queste robe simili. Mi sento male Stefy, lui sarà presente domani, mi sto sentendo male. Qualunque cosa mi dica, dato che non mi dirà mai ‘andiamo a vivere in campagna’, io me la prenderò comunque in quel posto. Io me la prendo in tutti i casi dai. Mi sento male all’idea della puntata. A questo punto spero mi venga una febbre da ricovero che impedisca la mia presenza”.

Le sue parole fanno tanta, tantissima tenerezza: “Sto male per essermi preso una cotta per un uomo etero e fidanzato e io come al solito sono Bridget Jones che rimane sfigata e sola con una bottiglia di vino. Pensa la fidanzata cosa avrà detto. Lei gli vieterà di frequentarmi fuori. Tu lasceresti tuo marito andare a prendere un caffè con uno o una che sai che è innamorato/a di lui? Sì? Oddio non ti credo sei una falsa. Con il senno di poi ti dico che per fortuna se n’è andato prima. Forse lui l’aveva già capito. Poi pensiamo ai miei parenti, non solo ai suoi”.

