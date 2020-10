Tommaso Zorzi in lacrime al GF Vip

Con le sue battute caustiche riesce a mettere a posto tutti, persino Elisabetta Gregoraci, facendo andare in visibilio i fan del GF Vip che lo hanno incoronato Re di questa quinta edizione. Ma Tommaso Zorzi ha anche un lato molto dolce e sensibile, che ogni tanto nella casa viene fuori, facendo emergere tutte le sue emozioni. Come successo a pranzo, quando tutti mangiavano la lasagna che lui stesso aveva preparato ma che non ha voluto assaggiare per un motivo ben preciso.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy