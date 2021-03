Tommaso Zorzi, ecco con cosa ho dovuto fare i conti

Lo stesso Tommaso durante il GfVip aveva parlato proprio in una delle dirette con Alfonso Signorini, della sua personale esperienza.

“Ho dovuto fare i conti con tanta ignoranza, tanti pregiudizi, con tanta gente che l’unica parola che aveva per descrivermi era ‘frocio’ ed è una cosa che mi fa accapponare la pelle. Perché tanti ragazzini come me, vengono annullati e vengono annientati solo per il loro orientamento sessuale. Credo che non ci sia niente di peggio che annientare un essere umano per ridurlo all’affetto che prova sotto le coperte; perché io non sono le persone con cui vado a letto ma sono Tommaso Zorzi a prescindere dal fatto che vada con uomini o donne”

