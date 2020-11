Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: le lettere di riconciliazione al GF Vip

Ma la cosa più bella è stato quello che Francesco Oppini ha detto a Tommaso alla fine della lettera, ovvero:

“Io voglio vederti sorridere, voglio vederti star bene, il mio scopo qui dentro è quello di farti passare le tue paranoie. Quando vedo che ti sparisce il magone che ti viene per le tue ansie del cavolo, io sono felice per te. Cioè cazzo per me è, per me è quasi il mio scopo qua dentro, quello di farti passare sta cosa qua”.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy