Tommaso Zorzi a 'Seconda Vita': la confessione del gieffino

“Da sempre – ha esordito Tommaso Zorzi nella sua intervista a Seconda Vita – sapevo di essere diverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale.”

Per anni, ha simulato: “I ragazzini riescono ad essere veramente cattivi quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ragazza in discoteca davanti a tutti per poter dire il giorno dopo a scuola ‘anche io ho la ragazza’. Ho finto fino a 18 anni, poi sono andato in Inghilterra”.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy