Tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, non c’è ombra di dubbio che Drusilla Gucci stia incuriosendo e attirando molta attenzione. Se sui social il popolo si divide in suo favore tra chi la apprezza e chi non sopporta quel suo fare naif e quel suo modo di parlare, Tommaso Zorzi ne è affascinato.

Crediti foto@kikapress