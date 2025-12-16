The Yoricks, circo surreale di clown-scheletro: a Roma (gratis) uno dei successi del Teatro Tascabile di Bergamo
A Roma arriva uno spettacolo in grado di fondere in un tutt’uno il teatro fisico, la comicità e l’immaginario grottesco. Stiamo parlando di The Yoricks, che porta in scena un circo surreale di clown-scheletro firmato dal Teatro Tascabile di Bergamo, una delle realtà più longeve e riconosciute della ricerca teatrale italiana. Ma non è tutto: l’appuntamento è gratuito e riesce a trasformare il palcoscenico romano in uno spazio di gioco, ironia e riflessione.
Photo Credits: Federico Buscarino
Un piccolo circo tra danza macabra e comicità
The Yoricks è uno spettacolo che rielabora l’antico tema europeo della Danza Macabra attraverso il linguaggio del clown e del teatro fisico. In scena clown e monaci-scheletro, angeli e figure simboliche danno vita a un intermezzo comico e grottesco che affronta la morte con leggerezza, rovesciamento e sorpresa.
Photo Credits: Federico Buscarino
La ricerca del Teatro Tascabile di Bergamo
Lo spettacolo si inserisce nel lungo percorso del Teatro Tascabile di Bergamo sulla Danza Macabra e sulle tradizioni del clown europeo, da Foottit et Chocolat ai Fratellini. Musica dal vivo, ritmo serrato e immagini essenziali costruiscono una drammaturgia immediata, accessibile e fortemente fisica.
Photo Credits: Federico Buscarino
Un omaggio a Nicola Savarese nello spettacolo “The Yoricks”
La serata romana è anche un tributo a Nicola Savarese, storico del teatro e docente, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. The Yoricks diventa così un ponte tra ricerca accademica e pratica scenica, incarnando il dialogo tra culture e forme performative che ha attraversato tutta l’opera di Savarese.
Photo Credits: Federico Buscarino
Come fare per assistere gratuitamente allo spettacolo del circo surreale di clown-scheletro “The Yoricks”
Lo spettacolo The Yoricks va in scena il 16 dicembre alle ore 21 al Teatro Palladium di Roma (Piazza Bartolomeo Romano, 8). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti: è consigliabile arrivare con un certo anticipo per assicurarsi l’accesso alla sala.