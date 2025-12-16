The Yoricks, circo surreale di clown-scheletro: a Roma (gratis) uno dei successi del Teatro Tascabile di Bergamo

A Roma arriva uno spettacolo in grado di fondere in un tutt’uno il teatro fisico, la comicità e l’immaginario grottesco. Stiamo parlando di The Yoricks, che porta in scena un circo surreale di clown-scheletro firmato dal Teatro Tascabile di Bergamo, una delle realtà più longeve e riconosciute della ricerca teatrale italiana. Ma non è tutto: l’appuntamento è gratuito e riesce a trasformare il palcoscenico romano in uno spazio di gioco, ironia e riflessione.

Photo Credits: Federico Buscarino