The Voice Senior, la sorpresa Erminio Sinni

Quando si è presentato alle Blind Audition di The Voice senior, per molti Erminio Sinni era un perfetto sconosciuto: tra i coach però sia Gigi D’Alessio che Clementino non solo lo hanno riconosciuto, ma gli hanno fatto anche grandi complimenti, cercando di accaparrarselo nel proprio team.

Erminio però ha scelto il team di Loredana Bertè ed alla fine ha avuto la meglio, vincendo The Voice senior e surclassando, di fatto, tutti gli altri finalisti. La sua storia è veramente particolare e inizia proprio a Napoli.