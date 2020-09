Susanna Lemme: le gaffe al Tg1 fanno ridere il web

Riportando alcune dichiarazioni del politico di Articolo Uno, Susanna Lemme ha sentenziato: “Ha detto alla Camera il Ministro della Speranza, Salute”.

Un gioco di parole involontario ed esilarante ma che, data la situazione d’emergenza dovuta al Covid-19, ha forse un qualche fondo di verità… d’altronde Salute e Speranza non sono mai state intercambiabili come in questo periodo!

foto: Kikapress