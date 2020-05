Terremoto a Roma

I romani raccontano di aver sentito un forte boato e poi di aver sentito tremare tutto, mentre fuori imperversava un violento temporale. In alcuni centri abitati, le persone sono scese in strada in preda al panico, nonostante la pioggia. Anche molti Vip che risiedono nella capitale hanno sentito il terremoto, segnalando l’evento sui social. “Sembrava una bomba” ha scritto ad esempio su Twitter Alessia Marcuzzi.

Foto: Kikapress