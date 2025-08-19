Altro che Pincio, la terrazza più romantica di Roma è un gioiello ancora poco frequentato
Gli scorci di Roma sono sempre meravigliosi e, nei tramonti d’estate, le terrazze attirano tantissimo i più romantici, che spesso vanno a finire al Pincio o al Gianicolo, nei più famosi belvedere della città. La verità, però, è che esiste un’altra terrazza che – pur essendo meno frequentata – è decisamente più romantica e in grado di regalare un tramonto più intimo e suggestivo. È una vera e propria perla nascosta che riesce ad incantare chiunque la raggiunga. Scopriamo insieme dove si trova.
Photo Credits: Alessia Malorgio
La terrazza più romantica di Roma (lontana dalla folla)
A differenza del Pincio o del Gianicolo, stiamo parlando di una terrazza che non è invasa dai turisti. Si trova all’interno del Giardino degli Aranci, sull’Aventino, e offre un panorama ampio su cupole, tetti e monumenti (in un silenzio quasi irreale per una capitale).
Photo Credits: Alessia Malorgio
Il fascino del tramonto di Roma
Da qui, quando il sole scivola dietro l’orizzonte di Roma, le facciate si tingono di arancio e viola. L’atmosfera è intensamente intima: coppie e viaggiatori riescono a trovare un angolo di pace, lontano dal rumore del centro (ed è il momento perfetto per fotografie indimenticabili).
Photo Credits: Alessia Malorgio
Come arrivare facilmente
Raggiungere la terrazza è semplice: a piedi dal Circo Massimo in 10 minuti, in metro (linea B, fermata Circo Massimo) o con diverse linee bus. Anche bici e monopattini sono un’opzione, ma la salita dell’Aventino richiede un po’ di energia.
Photo Credits: Alessia Malorgio
Un gioiello tutto da vivere
Ciò che rende speciale questa terrazza è la sua autenticità: non c’è alcuna ressa per raggiungerla, solo la sensazione di avere Roma tutta per sé.
Photo Credits: Alessia Malorgio