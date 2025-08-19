Altro che Pincio, la terrazza più romantica di Roma è un gioiello ancora poco frequentato

Gli scorci di Roma sono sempre meravigliosi e, nei tramonti d’estate, le terrazze attirano tantissimo i più romantici, che spesso vanno a finire al Pincio o al Gianicolo, nei più famosi belvedere della città. La verità, però, è che esiste un’altra terrazza che – pur essendo meno frequentata – è decisamente più romantica e in grado di regalare un tramonto più intimo e suggestivo. È una vera e propria perla nascosta che riesce ad incantare chiunque la raggiunga. Scopriamo insieme dove si trova.

Photo Credits: Alessia Malorgio