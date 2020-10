Temptation Island, meno due puntate alla fine

Al momento, l’aria che tira per le tre coppie sembra pessima per tutte, in particolare per Speranza e per Carlotta: Speranza verrà messa di fronte inequivocabilmente, ancora una volta, alla confidenza ormai totale fra il fidanzato Alberto e la single Nunzia, mentre Carlotta si dispera per la spensieratezza di Nello insieme alla single Benedetta.