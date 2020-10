Sta per arrivare alla sua conclusione il viaggio delle coppie di Temptation Island e sicuramente una delle coppie che più ha fatto discutere il pubblico è quella composta da Alberto e Speranza: fidanzati da 16 anni, hanno avuto due percorsi opposti. Lui è apparso da subito molto vicino alla single Nunzia, che ha baciato e con la quale è entrato in intimità, mentre lei non ha fatto che disperarsi per la condotta del fidanzato.