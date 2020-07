Temptation Island, Ciavy e Valeria si dicono addio

Come ci si aspettava, Ciavy e Valeria hanno lasciato Temptation Island separati. Lui ha richiesto il falò di confronto immediato, lei – che si è legata al single Alessandro Basciano – si è presentata e lo ha lasciato. Il pr romano era un fiume in piena e ha più volte usato parole poco tenere nei confronti della fidanzata. Convinto che lei avesse fatto una brutta figura davanti agli occhi del pubblico, ha esagerato con gli insulti e le accuse nei confronti della ragazza. E le sue parole si sono trasformate in un boomerang: è stato aspramente criticato su Instagram. Così, dopo la messa in onda del video loro addio, Ciavy ha disattivato i commenti ai suoi post.

LEGGI ANCHE: — Ciavy ha violato il regolamento di Temptation Island? Quella foto sui social lo mette nei guai?

foto: MN Italia