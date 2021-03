Pietro delle Piene da Barbara D'Urso si lascia andare a dichiarazioni forti

Tra gli ospiti di ‘Live non è la D’Urso’ di domenica 14 marzo, c’era Pietro Delle Piane che si è lasciato andare a rivelazioni che non sono passate inosservate. Tra lui e Antonella Elia sembra essere tornato il sereno, ma la loro relazione non convince. Sul fatto che Antonella sia molto coinvolta concordano tutti gli ospiti presenti, ma al tempo stesso la mettono in guardia.

“Scappa a gambe elevate, questo uomo è un traditore seriale. – le dice Giovanni Ciacci – Antonella ti meriti molto di più”.

@kikapress