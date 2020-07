Temptation Island: Ciavy e Valeria subito in vista

Tra le coppie di questa edizione di Temptation Island, Valeria e Ciavy hanno subito attirato l’attenzione. I due sembrano essere in crisi nera e già nella prima puntata lui ha fatto delle dichiarazioni controverse.

“Lei ha scoperto qualche messaggino – ha confessato lui – mi ha perdonato, non ha mai scoperto. Il primo anno ero innamorato poi con il tempo l’amore è calato. Non so se sono innamorato”.

Di tutt’altro avviso è parsa lei, che ha detto: “Non ho scoperto solo messaggi. Ho scoperto che era in albergo con un’altra ragazza. Ho scoperto i suoi tradimenti e, anche se non l’ha mai ammesso, io lo so”.

Dopodiché si è lasciata un po’ andare insieme al tentatore Alessandro, senza però abbandonarsi ad un bacio.

foto: Ufficio Stampa Mediaset