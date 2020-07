Temptation Island, dubbi su Ciavy e Valeria?

Sul web, come ha evidenziato la sempre attenta Deianira Marzano, sono spuntate vecchie foto in cui Ciavy compare con la coppia. Una strana coincidenza, non trovate? Il pr romano conosce Giulia e Daniele, mentre la non scelta della tronista corteggia la sua fidanzata a Temptation Island. Una circostanza che sta alimentando legittimi sospetti: Ciavy conosce Alessandro? Il corteggiamento del tentatore nei confronti di Valeria era studiato a tavolino?

foto: Red Communications