Temptation Island, grande successo per l'ultima stagione

Anche per Valeria e Ciavy gli “altarini” erano stati svelati subito dopo la fine della trasmissione: i due, paparazzati insieme in diverse occasioni, alla fine hanno ammesso di essersi dati un’altra chance. “Non è stato facile tornare insieme: mi sono dovuto fare in quattro per riconquistare Valeria che, giustamente, voleva tempo perché credeva fosse un mio modo per uscirne bene. Invece le ho dimostrato che ci tengo, che per me è importante”, ha dichiarato lui.