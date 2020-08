Temptation Island, cambia l'edizione di Alessia Marcuzzi

Tutto è pronto all’Is Morus Relais per ospitare altre sei nuove coppie, desiderose di mettere alla prova il loro amore. A fine agosto dovrebbero iniziare infatti le registrazioni di Temptation Island, condotto questa volta da Alessia Marcuzzi. Come di consueto, doveva essere la versione che vede protagonisti alcuni personaggi famosi, ma pare che non sarà così.

Foto: Kikapress