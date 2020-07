Torna stasera 2 luglio, il reality dell'estate: Temptation Island

Torna stasera, giovedì 2 luglio, il reality dell’estate, Temptation Island: il format, che va in onda dal 2014 ed è prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è ormai un vero must della stagione estiva ed è stato declinato sia nella versione NIP che VIP. Quest’anno l’edizione sarà mista, quindi nel cast ci saranno sia coppie famose che ragazzi comuni: il gioco è sempre lo stesso, i fidanzati si separano e vivono per 21 giorni in due villaggi diversi, a contatto con tentatori e tentatrici che avranno lo scopo di farli riflettere sulle loro relazioni.