Temptation Island, la prima coppia che scoppia?

Fin dall’inizio sono stati una delle coppie più in bilico di questa edizione di Temptation Island: Ciavy se ne era addirittura andato al villaggio dei fidanzati senza nemmeno fermarsi a salutare Valeria, la sua compagna da quattro anni. Ma quello era solo il primo indizio di una coppia che scricchiolava paurosamente: entrambe hanno raccontato di errori fatti in passato e di mancanza di fiducia, lui però si è lasciato sfuggire che non sa più se ama la sua fidanzata.