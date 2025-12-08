Tempesta solare del 9 dicembre: ci saranno disagi a Roma? Cosa sapere davvero
Una tempesta solare è in arrivo il 9 dicembre e sta attirando l’attenzione di molti, soprattutto perché è stata annunciata come un evento di livello G3. A Roma — come nel resto d’Italia — la curiosità cresce: ci saranno effetti visibili? Ci saranno disagi? Tra previsioni scientifiche, piccoli possibili disturbi e scenari suggestivi, non ci resta che provare a scoprire cosa dobbiamo aspettarci davvero (senza allarmismi).
Cos'è una tempesta solare G3 (e perché se ne parla)
Lo Space Weather Prediction Center della NOAA ha segnalato l’arrivo di una tempesta geomagnetica di classe G3, generata da un brillamento solare M 8.12 proveniente dalla macchia solare AR 4299. L’espulsione di massa coronale (CME) è diretta verso la Terra ed è attesa tra la mattina e mezzogiorno del 9 dicembre. Una G3 è considerata “forte”, ma non eccezionale. Anche perché è vero che provoca disturbi nelle comunicazioni o ai satelliti, ma non certo scenari apocalittici.
Cosa può succedere a Roma: piccoli effetti, niente scenari da film
Nel concreto, chi vive nella Capitale difficilmente assisterà a eventi evidenti: nessun blackout su larga scala e niente aurora boreale sopra il Colosseo. Gli effetti più plausibili saranno dati da piccole interferenze su GPS o rete cellulare (soprattutto per usi tecnici come droni o radio), possibili ritardi nei servizi satellitari e rari disturbi radio. Effetti brevi, e spesso impercettibili alla vita quotidiana.
Potremo vedere qualcosa nel cielo?
Forse potremo assistere a qualcosa di molto bello in cielo, ma non certo a un’aurora visibile come nei paesi nordici. Se la tempesta dovesse essere più intensa del previsto e arrivare prima dell’alba, potrebbe verificarsi un cielo insolitamente luminoso o tramonti più accesi per via dell’interazione con l’atmosfera. Al massimo, una sfumatura più vivida: suggestiva, ma non garantita.
