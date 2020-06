I tatuaggi sbagliati dei VIP

Partiamo col botto: Rihanna ha sbagliato tatuaggio ben due volte. La priva si è scritta sulla pelle “Rebelle Fleur”, ma in francese le due parole avrebbero dovute essere scritte al contrario. Poi, però, la cantante ha anche sbagliato a trascrivere una preghiera in sanscrito… Per sua fortuna quest’ultimo dettaglio lo hanno notato solo gli esperti!

foto: Kikapress