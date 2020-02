Supermagic 2020: fino al 9 febbraio al Teatro Olimpico

C’è tempo fino al 9 febbraio prossimo per assistere a Supermagic Illusioni, il più straordinario spettacolo di magia e illusionismo in scena al Teatro Olimpico di Roma. Uno show emozionante e divertente a cui assistere con tutta la famiglia, per trascorrere una serata all’insegna di un favoloso viaggio nella più sconfinata immaginazione.

Foto: Supermagic