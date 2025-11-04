Superluna del Castoro a Roma: 3 luoghi segreti dove ammirarla dopo cena (il terzo è un vero colpo d’occhio!)

Il prossimo 5 novembre, il cielo di Roma si prepara a uno spettacolo raro e suggestivo: la Superluna del Castoro. È così chiamata perché, secondo le tradizioni dei nativi americani, coincideva con il periodo in cui i castori costruivano le loro dighe prima dell’inverno. Questa Luna Piena, più grande e luminosa del solito, raggiungerà il suo apice subito dopo il tramonto, tingendo di argento tetti, cupole e colline della Capitale. Sarà un’occasione perfetta per concedersi una passeggiata serale o un dopocena romantico con vista celestiale. Ma dove ammirarla nel suo massimo splendore? Andiamo alla scoperta di tre luoghi segreti dove guardarla come non l’hai mai vista.

Photo Credits: Shutterstock