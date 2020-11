C’erano quindi tutti i presupposti per ricevere un tapiro d’oro e l’omaggio, puntualmente, è arrivato: Staffelli si è presentato a Monaco, dove vive il pilota, e lo ha beccato mentre si trovava in un negozio. Iannone è apparso provato e dispiaciuto, ma ha accettato comunque con garbo e simpatia il tapiro, spigando che sta cercando di fare quello che può per dimostrare la sua innocenza. Staffelli non ha perso comunque occasione per girare il dito nella piaga e fargli una domanda anche su Belen: più che una domanda, una constatazione.

“Prima le ha strappato il cuore Belen, poi la squalifica…”, ha chiosato Staffelli, che forse voleva strappare al pilota una battuta sagace. Iannone è stato invece pacato e discreto: “ Il cuore è un muscolo e bisogna tenerlo allenato”