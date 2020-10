Striscia la Notizia smaschera Barbara D'Urso

E che dire del suo diretto concorrente su Canale 5? Tu Sì Que Vales sembra non risentire affatto della pandemia in corso e tutto sembra svolgersi normalmente, come se il Covid non esistesse. In realtà, il programma è stato registrato in estate e la Fascino di Maria De Filippi ha messo in campo misure severissime per la realizzazione dello show, come confermato anche da alcuni spettatori in studio durante le registrazioni.

Foto: Red Communications