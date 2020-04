Color4action: la call che unisce gli street artist del mondo

Ecco come Veronica De Angelis, presidente di Yourban2030 e ospite a Ore 15 su Funweek, ci ha spiegato #Color4Action:

“Siamo entusiasti! Non ci aspettavamo di riuscire ad entrare in contatto con tanti artisti e in paesi lontani come India, Perù, Hong Kong, il Sud Africa. Abbiamo chiesto a questi artisti di donarci un disegno in bianco e nero. Le persone poi avranno la possibilità di scaricare e colorare a casa previa una donazione fatta ad alcuni ospedali ed ong che troveranno sul sito. La cosa molto particolare è che non volevamo essere noi a decidere, a scegliere quale realtà avrebbe beneficiato di questa donazione – che è una donazione pensata per l’emergenza Covid sia a livello ospedaliero quindi un’emergenza immediata e odierna ma anche e soprattutto per il post-Covid. Ci sono delle realtà che a nostro avviso avranno degli strascichi molto più lunghi e dolorosi dei nostri”.