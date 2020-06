Stefano De Martino senza Belen Rodriguez è da record in tv

Dopo la crisi con Belen Rodriguez, Stefano De Martino torna in tv con Made in Sud e fa il pieno di ascolti. Al fianco di Fatima Trotta ha ripreso in mano il timone del comic show di Rai2 che nella serata del debutto della nuova stagione, martedì 16 giugno, ha segnato un vero e proprio record.

Foto: Dario Sardonè